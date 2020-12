L’Impact met quatre jeunes sous contrat pour combler son effectif

L’Impact reprendra l’entrainement sous peu après une longue pause de deux semaines, vu que l’équipe n’a pu obtenir d’exemption de la santé publique pour reprendre les entrainements plus tôt.

C’est donc avec un effectif réduit que devra composer l’entraineur Thierry Henry pour son parcours en Ligue des champions, puisque plusieurs joueurs sans contrat pour 2021 se sont désistés pour cette fin de saison.

Dans le but de lui donner quelques options de plus, l’Impact a fait signer des contrats professionnels à quatre joueurs de l’Académie.

Les milieux de terrain Jean-Aniel Assi, Sean Rea, Nathan-Dylan Saliba et Rida Zouhir, ont tous signé leur premier contrat professionnel en tant que joueurs formés au club pour la saison 2021, ententes assorties de trois années d'option.

Les contrats entrent en vigueur dès maintenant, ce qui leur permettra d'être disponibles pour le match de la Ligue des champions de la Concacaf contre le CD Olimpia, le 15 décembre à 20h HE (RDS, TSN, 98.5 FM, TSN 690), à Orlando, en Floride.

« Même si la saison a été très perturbée, nous avons continué de suivre l'évolution de nos jeunes joueurs, a déclaré le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Nous sommes très contents de pouvoir donner l'opportunité à ces quatre talents de notre Académie de rejoindre l'équipe première.

Assi est un jeune ailier de 16 ans qui jouait avec le Royal Beauport avant de joindre le club en 2017. Plus récemment, il faisait partie du groupe des moins de 23 ans de l'Académie et avait participé au camp d'entraînement de la première équipe, au début de 2020. Il avait été nommé dans le XI étoile du tournoi Concacaf U15 en 2019.

Saliba, âgé de 16 ans, jouait au Club de soccer de Longueuil avant de joindre l'Académie, en 2017. Il a aussi évolué avec l'équipe des moins de 23 ans de l'Impact. Il avait été sélectionné au sein de l'équipe canadienne de la Coupe Danone des Nations en 2016, à Paris. Plus récemment, il a été membre de l'équipe nationale U15 au tournoi Concacaf en 2019.

Rea, un Lavallois âgé de 18 ans, était à l'Académie de l'Impact depuis 2014 et jouait avec le groupe U23. Avant son arrivée au club, il représentait Soccer St-Léonard. Il a notamment participé avec le Canada à la Coupe du monde U17, au Brésil, en 2019.

Zouhir, un Montréalais de 17 ans, était avec l'Académie du club depuis 2016. Il évoluait avec l'équipe des moins de 17 ans de l'Impact en 2019, puis a rejoint le groupe U23 l'été dernier. Avant son arrivée à l'Académie, il portait les couleurs des Braves d'Ahuntsic.

« Ces quatre jeunes ont beaucoup progressé dans la dernière année et ont le potentiel pour rejoindre les pros », a noté le directeur de l'Académie de l'Impact de Montréal, Patrick Leduc.

« Jean-Aniel est un ailier très rapide avec des qualités physiques impressionnantes. En plus d'avoir beaucoup de vitesse lui permettant de dribbler et de déborder son défenseur au duel, il possède une bonne frappe.

« Nathan-Dylan peut jouer à toutes les positions en milieu de terrain. Il a démontré une progression très constante depuis son arrivée à l'Académie. Joueur complet, c'est un athlète capable de s'adapter à toutes les situations grâce à sa mentalité de gagnant.

« Sean est créatif et peut apporter une étincelle offensivement. Capable de faire la dernière passe, il a aussi cette capacité de dribbler. Il a fait face à l'adversité dans la dernière année et a réagi de façon exemplaire.

« Finalement, Rida a le caractère et la personnalité lui permettant de s'imposer en milieu de terrain. Bon des deux pieds, il s'affirme de plus en plus par son attitude professionnelle. »