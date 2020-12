Maradona aura un stade à son nom

Le club de soccer SSC Napoli a confirmé vendredi que le stade local de l’équipe mythique changera de nom.

C’est donc dire que l’amphithéâtre de près de 55 000 places que l’on nommait jusqu’à maintenant le Stadio San Paolo, devient maintenant le Stadio Diego Armando Maradona.

C’est là où Maradora a fait la pluie et le beau temps, de 1984 à 1991, durant ses plus belles années de joueur. Il a aidé Naples à remporter le championnat d’Italie en 1987 et en 1991.

Il a aussi remporté avec eux la Coupe d’Italie, la Supercoupe et le championnat UEFA.

C’est là aussi où il a brisé le cœur des Italiens en demi-finale de la Coupe du monde en enfilant l’aiguille en tir de barrage pour permettre l’Argentine de passer en finale.

Le stade a été construit en 1952 et portait le nom San Paolo depuis ses débuts.

Maradona a marqué 115 buts dans l’uniforme de Naples en 259 matchs.

Le conseil de ville a accepté à l’unanimité le changement de nom pour le stade.

Maradona, qui avait une santé fragile, est décédé la semaine dernière après plusieurs années de bataille.