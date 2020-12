Impasse dans la LNH | «La business appartient aux propriétaires» -Ray Lalonde

Les discussions se poursuivent discrètement entre les propriétaires d’équipes et l’Association des joueurs de la LNH, mais il est de plus en plus improbable qu’il y aura une reprise des activités au 1er janvier.

Si l’on se fie aux propos tenus par Louis Domingue lors du balado La Poche Bleue, mercredi, avec Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, les deux parties semblent campées sur leurs positions.

«Pour revenir au jeu cet été, il fallait s’entendre sur une nouvelle convention collective. Et on s’est entendus. Personne ne veut renégocier quelque chose qu’il vient de signer», a noté Domingue.

La pandémie est du jamais vu dans notre monde moderne, mais le joueur des Flames de Calgary estime que les propriétaires étaient conscients de la situation quand ils ont signé l’entente l’été dernier.