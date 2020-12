Pat Patterson | Les histoires abracadabrantes de Jacques Rougeau

Rougeau a souvent eu à affronter celui qui lui servait de mentor dans le ring, et pas toujours dans les meilleures circonstances.

« Une fois à l’aéroport La Guardia de New York, je me suis fait voler mes valises. En pourchassant le voleur, je me suis fracturé l’orteil en donnant un coup de pied sur la porte de son auto. Ce soir-là, je devais lutter contre Pat. Il m’a demandé si je voulais faire annuler le combat, je lui ai dit non. Ce soir-là, il revolait partout dans le ring pour me faire bien paraitre. C’était ça, Pat Patterson. »

Rougeau nous raconte une multitude d’histoires, l’une plus folle que les autres à propos de son bon ami, qui est décédé cette semaine.

Il effleure aussi le sujet de son homosexualité, y allant d’une autre anecdote des plus hilarantes.

Bonne écoute!