MLS | L’omerta sur les salaires, ça n'aide personne

Si vous vous demandez pourquoi, depuis plus d’un an, on entend rarement parler du salaire des joueurs de la MLS, voici quelques pistes.

Pendant longtemps les salaires des joueurs en MLS demeuraient secrets. Il était même difficile pour une équipe de savoir combien gagnait un joueur dans un autre club.

Mais depuis quelques années, l’Association des joueurs de la MLS (MLSPA) publiait sur son site internet la liste des joueurs de la ligue et leurs salaires. Selon certains joueurs à qui nous avions parlé à l’époque, cet exercice était nécessaire pour que les joueurs puissent se comparer à d’autres athlètes de leur calibre lors des négociations.

La LNH est passée par le même processus dans les années 70. Dans le but de rendre les discussions plus équitables d’équipe en équipe, il était nécessaire pour les joueurs, les clubs et les agents de savoir qui gagne combien.

Des dirigeants d’équipes se sont souvent moqués des journalistes qui utilisaient cette liste comme point de référence, indiquant que les données n’étaient pas toutes là.

Mais ça demeurait le seul endroit où trouver une base d’information à ce sujet. Difficile pour un journaliste de bien analyser le travail d’une équipe sans savoir exactement qui gagne combien. Dans une ligue de plafond salarial, ces informations sont primordiales dans le but d’avoir une discussion intelligente avec les partisans.

La MLS est la seule ligue professionnelle des quatre grandes ligues qui ne dévoile pas les salaires des joueurs.

Changement de cap

Or, l’Association des joueurs n’a pas mis à jour ces informations depuis 2019. Si l’on visite le site de l’association, on se rend compte que la page n’a pas été mise à jour depuis le 13 septembre 2019.

Qu’est-ce qui explique cette volte-face? Personne ne le sait. Des messages envoyés à la MLSPA à ce sujet n’ont pas été retournés.

Est-ce en raison de la pandémie? Le modus operandi reviendra-t-il en 2021? Encore là, aucune idée. Mais l’omerta sur le sujet complique drôlement les choses.

Un exemple

Lundi le Toronto FC a décidé de décliner l’offre de l’ailier Pablo Piatti pour la saison 2021. Mardi certains amateurs de l’Impact se demandent si Montréal ne devrait pas le réclamer au ballottage et enclencher cette fameuse année d’option.

Comment est-ce possible d’en discuter intelligemment si on ne connait pas le montant relié à l’entente pour 2021? Pire encore, on ne connait même pas son salaire pour 2020, ce qui nous donnerait au moins une idée de son salaire possible pour l’an prochain.

Donc ce qui aurait pu générer un intéressant débat devient un sujet sur lequel on ne peut pas vraiment se pencher. Un parmi tant d’autres comme ça.

Lorsque la question est posée au commissaire Don Garber concernant cette problématique, il indique tout simplement que la MLS préfère garder les contrats secrets. Comme c’était le cas en fait dans les autres grandes ligues d’Amérique… il y a de ça 40 et 50 ans. Ça démontre à quel point le MLS a du rattrapage à faire.

Et tant et aussi longtemps que ce sera le cas, il ne faut pas s’attendre à ce que les discussions de bureaux ou de lignes ouvertes s’approfondissent à ce sujet. En gardant la loi du silence, la MLS s’assure de toujours demeurer dans l’ombre des autres.