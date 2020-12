L'Impact embauche un Québécois

L'Impact de Montréal a annoncé mardi avoir fait l'acquisition du défenseur latéral et international canadien Zorhan Bassong.

Ce dernier a signé un contrat de deux saisons, assorti de deux années d'option. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et son examen médical.

« Nous sommes très heureux d'annoncer la signature de Zorhan Bassong, avec qui nous avions un accord pour 2021 depuis un certain moment. Nous avons préféré attendre pour en faire l'annonce pour ne pas déstabiliser les joueurs jouant à sa position et atteindre nos objectifs de 2020, a déclaré le directeur sportif de l'Impact de Montréal, Olivier Renard. Il s'agit d'un jeune Canadien polyvalent, jouant comme latéral gauche ou droit, et pouvant évoluer comme défenseur central dans une défense à trois. Il avait une grande envie de revenir ici et il est enchanté par le projet. »

Âgé de 21 ans, Bassong est né à Toronto, mais sa famille s'est installée à Montréal quelques mois seulement après sa naissance. Dès l'âge de cinq ans, il a évolué au niveau mineur avec le Club de soccer de Longueuil, avant de faire le saut en Europe, en Belgique (équipes de jeunes de Mouscron et Anderlecht) et en France (équipes de jeunes de Lille OSC). En 2016, il a fait ses débuts avec l'équipe réserve de Lille, avec qui il a disputé 31 matchs au total avant de rejoindre le Cercle Bruges, en Jupiler Pro League de Belgique, en 2019.

Il a fait ses débuts internationaux pour le Canada le 10 janvier dernier, alors que l'unifolié s'est imposé 4 à 1 sur la Barbade. En février, il a aussi été nommé sur l'effectif provisoire de l'équipe nationale U23 pour le tournoi de qualification olympique de la Concacaf.