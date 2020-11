Impact | Revue de presse, rumeurs et... vérités

Le mercato hivernal s'amorce seulement le 1er janvier prochain, mais les rumeurs et les nouvelles sur l’Impact vont déjà bon train.

Ce week-end, une rafale d’informations a déferlé sur le club montréalais. Autant les médias locaux que ceux des quatre coins de la planète ont publié de nombreux d’articles sur le Bleu-blanc-noir, faisant état de l’avenir de l’effectif du club.

Vendredi, l’équipe a dévoilé sa liste de joueurs dont les options n’avaient pas été retenues, et cela a mené à bon nombre de publications sur le sujet :

Qui jouera la ligue des champions?

Si on se fie à ce qui circule depuis vendredi, peu de joueurs, dont les options sont déclinées, auraient l’intention de jouer la Ligue des champions.

Déjà samedi, IMFC Radio rapportait que le milieu haïtien Steeven Saba n’était toujours pas rétabli à 100% de sa blessure et préférait ne pas prendre la chance de l’aggraver, lui qui se retrouve sans contrat pour 2021.

Le Kan Football club rapportait aussi que Rod Fanni, Jukka Raitala et Jorge Corrales n’auraient pas l’intention non plus de se rapporter pour le tournoi de fin d’année.

Par ailleurs, la présence de Bojan dépendrait du progrès des négociations avec le club.

L’assistant au directeur technique Vassili Cremanzidis a confirmé au réseau TSN que l’offre déposée à Bojan était une offre TAM, ce qui veut donc dire qu’elle avoisine 1,5 M$.

Le site espagnol sport.es rapporte pour sa part que Bojan serait aussi courtisé par la Nouvelle-Angleterre et par le club de Saint-Étienne en France.

Shamid Shome n’y sera pas, lui qui vient d’être opéré, reste maintenant à savoir si Anthony Jackson-Hamel et Orji Okwonkwo se rapporteront.

Mis à part tous les joueurs mentionnés ci-haut, et en écartant aussi les Maxi Urruti, Mathieu Choinière et Lassi Lappalainen dont les saisons sont terminées, on ne compte plus que 20 joueurs. Ce chiffre inclut Joël Waterman et Jean-Yves Ballou Tabla, dont on ne connait pas les états de santé.

Ces derniers ont tous terminé la saison MLS avec des blessures.

Des joueurs qui arriveront sous peu?

Cremanzidis a aussi confirmé à TSN que certains nouveaux joueurs s’étaient déjà entendus avec l’Impact pour la saison 2021, et que certains membres du club avaient aussi signé des prolongations de contrat.

Mais il n’était pas clair selon ses dires si ces joueurs allaient obtenir la permission de jouer la Ligue des champions.

Selon TVA Sports, l’Impact aurait déjà conclu une entente avec le défenseur latéral québécois Zorhan Bassong, un jeune de 21 ans qui évoluait jusqu’à maintenant en Belgique.

Par ailleurs, l'Impact a confirmé l'information du 98,5 Sports concernant l'attaquant Romell Quioto lundi matin. Ce dernier a signé une prolongation de contrat de 2 ans an plus une année d'option.

De plus, le site Ghanasoccernet.com rapportait ce weekend que l’Impact avait approché le milieu de terrain et défenseur ghanéen Kwadwo Asamoah.

Le joueur de 31 ans a récemment été libéré par l’Inter de Milan. Ce n’est pas la première fois cet automne que son nom circule dans des rumeurs qui le lient à l’Impact.

Toujours selon Cremanzidis, il ne serait pas impossible que l’Impact mette la main sur un ou des joueurs via le ballottage, lors de la fenêtre des transactions du 13 décembre ou via le marché des joueurs autonomes. Mais encore là, si c’était le cas, impossible de savoir si ces joueurs pourraient jouer la Ligue des champions.

Dossier clos dans le cas de Wanyama

Victor Wanyama est bel et bien revenu d’Afrique, il est à Montréal présentement. Le club a confirmé l’information vendredi. Selon les informations du 98,5 Sports, l’éclosion de cas de COVID dans l’équipe nationale du Kenya est la raison pour laquelle le milieu de l’Impact n’a pu rentrer à temps à Montréal pour le match éliminatoire face au Revolution. L'Impact n'a pas voulu donner plus d'informations sur le dossier.

Cremanzidis indique que l’Impact attend toujours le feu vert de la santé publique pour reprendre les entrainements. Si la quarantaine modifiée n’est pas accordée, le club ne pourra reprendre ses entrainements seulement samedi.

Dans le cas de Wanyama, il risque de demeurer à l’écart pour quelques journées de plus, lui qui n’est revenu que jeudi.

Olimpia tout simplement en feu

Le prochain adversaire de l’Impact, le CD Olimpia fait flèche de tout bois depuis la reprise des activités au Honduras.

Le champion national montre une fiche de 9-0-4 depuis le début de l’automne. Son différentiel de buts marqués et de buts encaissés en 13 matchs est de +24 (32-8)! Rien pour donner de l'espoir aux amateurs de l'Impact.

Ils doivent jouer encore deux matchs avant de rencontrer l’Impact en Ligue des champions dans deux semaines.