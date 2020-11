Formule 1 | Le feu de Bahreïn

Miracle en direct

Si les F1 de 2020 n’avaient pas été munies de leur halo de sécurité, Grosjean ne serait probablement plus de monde. Ledit halo l’a empêché de connaître une mort atroce comme celle de Koinigg ou de subir de sévères blessures à la tête, qui lui auraient sans doute été fatales.

Disons-le, des centaines de millions de téléspectateurs ont été témoins, en direct, d’un véritable miracle. S’il avait fallu que le pilote franco-suisse soit inconscient, on voit mal comment il aurait pu sortir de là indemne.

C’est là qu’on réalise le courage incommensurable d’Arturo Merzario, Guy Edwards, Harald Ertl et Brett Lunger, ces pilotes qui avaient sauvé la vie de Niki Lauda en plongeant dans les flammes pour le sortir de sa voiture. L’Autrichien avait perdu connaissance et sa ceinture était encore agrafée… L’exploit de ses quatre sauveteurs est d’autant plus remarquable que les pilotes portaient, à cette époque, des combinaisons qui les protégeaient autant qu’un pyjama (j’exagère à peine).

Des questions

Heureusement, la sécurité s’est améliorée de façon exponentielle en F1, grâce au travail de pionniers comme Jackie Stewart et Niki Lauda qui en ont fait leur cause personnelle (Stewart, rappelons-le, voulait prendre sa retraite à son 100e Grand Prix, mais il s’est arrêté à 99 à cause de l’accident de son coéquipier Cevert).

Preuve que la sécurité s’est améliorée, les drames évoqués dans les paragraphes précédents datent tous du siècle précédent. En F1, il s’est même écoulé 20 ans entre les deux derniers accidents mortels : celui d’Ayrton Senna en 1994 et celui de Jules Bianchi en 2014. (Et encore, celui de Bianchi n’était pas un accident de course à proprement parler : il a été causé par une grue qui n’aurait pas dû pas se trouver là.)

Toutefois, l’accident de Grosjean soulève des questions. Elles ont été évoquées abondamment :

Pourquoi le rail de sécurité n’a-t-il pas résisté, ce qui aurait permis à la coque de s’y encastrer?

Pourquoi la monoplace a-t-elle été littéralement coupée en deux, alors que cela n’avait pas été le cas, par exemple, lors du violent crash de Robert Kubica à Montréal, en 2008?

Pourquoi la voiture s’est-elle embrasée ? Et surtout, l’intervention a-t-elle été adéquate ? Si Grosjean n’avait pas été capable de sortir lui-même de sa voiture, que se serait-il passé?

Il y a un Grand Prix au même endroit, dimanche prochain. Non seulement il faudra trouver des réponses à ces questions, mais elles devront venir rapidement…