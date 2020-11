Équipe Canada junior en quarantaine | «On fait comme si on allait jouer un match le 7 décembre» -Hendrix Lapierre

Et à quoi ressemble une journée typique en quarantaine?

« C’est vraiment 24 heures sur 24 dans nos chambres. On n’a pas de place où aller. Il faut que l’on reste dans nos chambres. On se fait apporter nos repas et nos collations dans des boîtes de carton. Honnêtement, la nourriture est bonne. Au moins, il y a ça de positif.

« On a des entraînements virtuels. On a des meetings d’équipe… On essaie de se gardés occupés parce que l’on sait que ça peut être long. J’en profite pour faire de l’école, parce qu’après, je sais que je n’aurai pas nécessairement beaucoup de temps. »

De Red Deer à Edmonton

Lorsque l’isolation prendra fin le 6 décembre, les joueurs devront se rendre de Red Deer à Edmonton. Dans les faits, le confinement aura torpillé les matchs intra-équipe, ce qui empêche les joueurs de se faire valoir sur la patinoire afin de se tailler un poste au sein de la formation.