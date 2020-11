The Match | Du golf divertissant pour une bonne cause

« C’est pour les collèges américains noirs et minoritaires qui ont souffert beaucoup durant la COVID. Pour une deuxième fois, l’événement est caritatif. Et Charles Barkley, c’est celui qui possède l’élan de golf le plus inhabituel sur la planète. C’est quelque chose à voir... C’est divertissant et ça va donner du contenu traditionnel à la télévision lors du Thanksgiving»