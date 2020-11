On songe à démolir le Rogers Centre à Toronto

Le domicile des Blue Jays, le Rogers Centre, pourrait être démoli sous peu.

C'est du moins ce qu'affirme le Globe and Mail.

Les propriétaires du club songeraient sérieusement à détruire ce stade, qui a été bâti en 1989.

Selon le média, la compagnie Rogers et Brookfield aurait longuement analysé le projet en 2020. Elle aurait l’intention d’annoncer officiellement la nouvelle au début de l’an prochain.

Le plan serait de bâtir un plus petit parc de baseball pour les Jays, au même endroit. Le stade serait entouré de plusieurs nouvelles tours à condo.

Selon les sources du Globe and Mail, ceci permettrait aux propriétaires de rentabiliser davantage leur investissement.

Le Rogers Centre est situé en plein cœur du centre-ville de Toronto, là où les propriétés se vendent à de très forts prix. Tout le côté nord du terrain de près de 13 acres serait transformé en secteur résidentiel.

Un second plan de construction serait aussi considéré. Dans celui-ci, on construirait le domicile des Blue Jays plus près du bord de l’eau.

Les Blue Jays, les Rays et les A’s d’Oakland sont les trois derniers clubs du baseball majeur à évoluer dans des stades de « style caverne ».

Un excellent investissement de Rogers

La construction du Rogers Centre, appelé à l'époque le Sky Dome, avait coûté 570 millions $, dont une bonne partie de la facture avait été refilée aux contribuables. Rogers a acheté le stade en 2004 pour 25 millions $.

Cette fois, le nouveau projet serait entièrement financé par le promoteur, l'entreprise Rogers et Brookfield.

Rogers a acheté les Blue Jays ,il y a 20 ans pour la somme de 137 M$. Aujourd’hui, le club est évalué à 1,6 milliard $.

Le projet de démolition et de reconstruction du secteur du stade devrait prendre entre cinq et huit ans. On ne sait pas pour l'instant où jouerait l'équipe durant les travaux.