À Laval l'an prochain? | Trop d’attentes envers Cole Caufield?

La Ligue nationale de hockey est en pause, mais l’un des beaux espoirs du Canadien de Montréal, Cole Caufield, lui, est partout.

Papiers dans les quotidiens et matchs avec les Badgers du Wisconsin scrutés à la loupe. Le réseau RDS va même diffuser les deux prochaines rencontres de son équipe au Québec.

Ce qui mène le journaliste Philippe Cantin à se demander si nous ne sommes pas en train de créer des attentes démesurées pour l’Américain de 19 ans qui joue avec l’Université du Wisconsin (NCAA).

« Le jeune homme a été sensationnel dans son parcours jusqu’à maintenant, note Martin McGuire. Et il est un peu victime du fait qu’il y a un peu un trou au niveau du contenu (en raison de la pandémie). »

L’an dernier, Caufield a inscrit 19 buts et 17 mentions d’aide pour 36 points en 36 rencontres avec les Badgers. Cette année, même si plusieurs vétérans ont quitté, le jeune homme présente une fiche de 4 buts et autant de mentions d’aide en six matchs jusqu’ici.

Martin McGuire croit que l’on aura une meilleure idée de ce que vaut Caufield quand il se rapprochera de Montréal. Et il fait une comparaison avec le cas de Jesperi Kotkaniemi.