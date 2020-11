La Poche Bleue et la Fondation des Canadiens pour l'enfance font équipe

Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse font un retour avec le Canadien de Montréal... par l'entremise de la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Les deux animateurs ont profité du passage du président du Canadien Geoff Molson à leur émission, mercredi, pour annoncer un nouveau partenariat qui permettra à La Poche Bleue de soutenir les efforts de la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Dans le cadre de cette nouvelle association, un segment BLEU BLANC BOUGE sera diffusé régulièrement sur le podcast La Poche Bleue pour mettre en valeur les initiatives communautaires de la Fondation.

Aussi, La Poche Bleue contribuera financièrement à la Fondation des Canadiens pour l'enfance dans le cadre de certains projets avec des entreprises québécoises. Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre seront également impliqués dans la promotion des initiatives de la Fondation sur le terrain.

« C'est vraiment toute une fierté pour nous de pouvoir redonner à la communauté qui nous a tant encouragés durant nos années avec les Canadiens, a déclaré Maxim Lapierre. C'est très valorisant de voir que notre projet de podcast, combiné avec ce partenariat, pourra avoir un impact direct sur des enfants. »

« Ce projet sera gagnant-gagnant-gagnant, a déclaré Guillaume Latendresse. En plus de poursuivre notre objectif de soutenir les entreprises locales, on pourra du même coup aider les enfants et les gens défavorisés. »

« Nous sommes très fiers de faire équipe avec La Poche Bleue et avec Guillaume et Maxim, deux anciens joueurs très engagés et impliqués dans leur collectivité », a déclaré Geoff Molson.

La première initiative pour récolter des fonds sera la vente de bas La Poche Bleue en partenariat avec l'entreprise québécoise Robin des bas, qui offre une paire de bas à l'Accueil Bonneau pour chacune des paires de bas qu'ils vendent. Une partie des profits de cette initiative sera donnée à la Fondation des Canadiens pour l'enfance.

Le podcast La Poche Bleue, diffusé en direct sur YouTube tous les mercredis soirs à 19h30, en rediffusion les dimanches à 15h au 98,5 FM et disponible en tout temps sur Spotify, Google Play et iTunes, a généré plus d'un million de visionnements et totalise déjà plus de 40 000 abonnés sur ses réseaux sociaux.