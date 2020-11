La perte de poids de Guerrero va bon train

Le joueur de premier but des Blue Jays Vladimir Guerrero Jr a fait la promesse de perdre du poids durant la saison morte.

Depuis l’élimination des Blue Jays, Guerrero s’entraine fort en République dominicaine dans le but de revenir plus fort en 2021.

À cause de son excès de poids, les Jays l’ont déplacé du troisième but au premier but lors du dernier camp d’entrainement. Guerrero a aussi agi à titre de joueur désigné.

À 280 livres Guerrero, qui n’a que 21 ans a avoué qu’il n’a pas été aussi rigoureux avec son entrainement qu’il aurait dû l’être en tant que professionnel.

Le fils de l’autre n’a jamais été reconnu pour son acharnement dans le gymnase et son alimentation est douteuse. Mais depuis la fin de la dernière saison, Guerrero travaille fort. Il avait déjà d’ailleurs perdu 30 livres le mois dernier, et aujourd’hui il semble plus en forme que jamais.

Son objectif était de ne pas peser plus de 240 livres lors de l’ouverture de la prochaine saison, mais au rythme où il perd les kilos depuis deux mois, il pourrait facilement fracasser cette marque.

En entrevue au Toronto Sun, le gérant Chalie Montoyo s’est dit très satisfait des progrès de son poulain cet automne.

Guerrero s’entraine entre autres avec Fernado Tatis Jr, un autre joueur étoile dominicain du baseball majeur, évoluant chez les Padres. Juan Soto fait aussi partie du groupe.

La moyenne au bâton de Guerrero a glissé de ,272 en 2019 à ,262 en 2020.

Guerrero a dit le mois dernier reconnaitre que ce qui fait la force de ses deux accolâtes c’est le travail et il a l’intention d’essayer d’en faire autant.

Mercredi, Guerrero a fièrement affiché, sur son compte Instagram, des photos de lui pour montrer à quel point il se portait mieux.