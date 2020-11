Jeremy Filosa et ses souvenirs de Diego Maradona

Il était tellement difficile à arrêter que la Série A est devenue une ligue ultra-défensive après son passage, car toutes les équipes tentaient de trouver un moyen de le contrer. Le style défensif du « catenaccio » (cadenas en français) est né à la fin des années 80 en Italie justement pour neutraliser ce type de joueur.

La Coupe du monde de 1990

Tout le monde connait l’histoire de Maradona à la Coupe du monde 1986 et de sa main de Dieu, alors je vais vous parler de celle de 1990.

Petite parenthèse, j’ai eu la chance de visiter le Stade Azteca au Mexique lors de la finale de la Ligue des Champions avec l’Impact en 2015, lieu du crime du fameux but controversé de Maradona. On y a érigé une statue pour commémorer ce moment historique. Je me trouvais choyé de pouvoir y être.

Pour revenir à 1990, j’avais 15 ans et je travaillais dans la cordonnerie de mon oncle pour l’été. La Coupe du monde arrivait à grands pas et je ne voulais absolument pas manquer les matchs de l’Italie. Je demande donc au propriétaire de l’édifice de me passer un fil de câble dans le local pour que je puisse y brancher une télé et regarder les matchs.