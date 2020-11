Impact | Si ce n’était pas de la pandémie…

Maintenant, il doit nous montrer aussi qu’il est capable de sortir le gros poisson du lac. Je reconnais que la pandémie lui compliquera encore plus la vie, mais ça urge. Les partisans sont en manque d’une vedette et leur patience achève. Il ne faudrait pas encore attendre deux ans de plus avant de frapper un grand coup, car les dommages pourraient être collatéraux. La popularité de l’Impact demeure fragile et une grosse signature pourrait vraiment aider à ce niveau.

Toutes les équipes ont besoin d’une vedette, incluant l’Impact. C’est devenu primordial à Montréal. Si c’est impossible en 2021 à cause de la pandémie, alors il faut au moins aller chercher un solide joueur, préférablement un attaquant, avant d’ajouter ladite vedette en 2022. Mais ça ne peut pas attendre plus que ça.

Si l’Impact peut garder tout le monde à bord pour quelques saisons, incluant les entraineurs et les dirigeants, continuer de dénicher de jeunes talents et signer quelques joueurs étoiles, l’avenir sera plus ensoleillé pour le club.

Le plus rapidement l’Impact pourra retrouver un modus operandi normal, le plus rapidement on commencera à voir le fruit du travail. Espérons que cette pandémie achève pour que l’on puisse se replacer sur les rails du plan d’attaque mis sur pied il y a un an.