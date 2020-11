Diego Maradona (1960-2020) | «C'est un synonyme de l'Argentine»

« Il laisse un vide incroyable au pays. C’est quelqu’un qui nous a fait vivre énormément de joie au sortir de la dictature la plus obscure de notre histoire. Il nous a comme offert en cadeau cette Coupe du monde de 1986 avec ce match inoubliable de quarts de finale contre l’Angleterre. Sa fameuse « main de dieu » suivie du plus beau but de l’histoire de la Coupe du monde. Le but du siècle. »