Nouveau contrat avec les Raptors | «Plus tu aides l’équipe, plus longtemps tu joues» -Chris Boucher

« Ça m’a poussé à vouloir aller plus loin. Chaque fois. Quand tu mets des buts dans ta vie, ça t’aide toujours. Ma mère a toujours été le numéro un. Elle n’a jamais lâché. Il y a eu des moments où on n’avait rien et elle toujours dit que ça allait bien se passer. Elle m’a donné cette force. »