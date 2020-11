JO d’hiver ou d’été | «L’idée de ramener les Jeux au Canada est vraiment sur la table» -Eric Myles, COC

« C’est vraiment une étape d’études présentement. Et quand on dit d’études, c’est autant hiver et été. On regarde les deux possibilités. On regarde autant de l’Ouest à l’Est, au travers du pays avec les plus grandes villes. Ce sont toutes des discussions autant au niveau fédéral, provincial qu’avec les villes. On est à cette exploration-là. »

En général – et c’est encore plus vrai en période de pandémie -, les maires et les élus de toutes sortes ne se précipitent pas pour mousser une potentielle candidature des JO dans leur ville en raison des risques financiers. Le COC devra-t-il porter le ballon?