Décès de Diego Maradona | « Je suis en état de choc total!» -A. Marcuzzi

L’ancien analyste des matchs de l’Impact de Montréal au réseau Cogeco, Arcadio Marcuzzi, vit difficilement la mort de la grande vedette Diego Maradona.

Marcuzzi, qui a grandi en Argentine, se souvient très bien des prouesses de son héros national, surtout à une époque où l’Argentine traversait des moments politiques très difficiles, sous l’emprise d’une dictature.

« Je suis en état de choc. On savait tous que ça allait arriver, surtout à cause de son état de santé fragile. C’était inévitable, mais en même temps on ne voulait pas le voir venir. Et jamais je n’aurais pu imaginer que ça ferait aussi mal, que ce serait aussi dur. »

Visiblement émotif, Marcuzzi explique que pour les jeunes comme lui qui ont grandi avec le soccer en Argentine, mais même pour les autres, c’est un monument qui disparait.