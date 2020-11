L’ancien grand joueur de soccer Diego Maradona est décédé mercredi matin. Il était âgé de 60 ans.

Il serait décédé d'une crise cardiaque.

L'Argentin a récemment été opéré au cerveau, mais l’opération, disait-on, s’était bien passée.

Maradona a eu plusieurs problèmes de santé dans les dernières années, lui qui a été longtemps aux prises avec de sérieux problèmes de consommation de drogue.

Le gouvernement argentin a décrété trois jours de deuil national.

Adulé et controversé

La grande vedette du soccer argentin était devenue un personnage qui ne faisait pas l’unanimité dans son pays d’origine, lui qui n’avait pas du tout la langue dans sa poche.

En 1986, il marque le but le plus controversé de l’histoire du soccer au Stade de l’Azteca au Mexique face à l’Angleterre. Un but marqué avec la main que l’on baptisera « la main de Dieu ». Maradona mènera ensuite l’Argentine à la conquête du titre de la Coupe du monde en marquant le but de la victoire en grande finale.

Populaire en Italie

Maradona était l’étoile de l’Argentine, mais il était aussi très apprécié en Italie, là où il a longtemps joué. Il a fait la pluie et le beau temps avec Naples de 1984 à 1991 en marquant 115 buts.

Sa carrière l’emmène aussi à enfiler l’uniforme du FC Barcelone et du Séville FC. En tout, il inscrira 312 buts avec ses clubs et 34 autres en équipe nationale.

Il a aussi été l’entraîneur de l’équipe nationale d’Argentine, mais après un revers de 4-0 face à l’Allemagne en Coupe du monde 2010, il fut limogé de son poste.

Depuis un peu plus d’un an, il dirigeait l’équipe Gimnasia La Plata en Argentine.