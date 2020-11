Le Toronto FC éliminé par un club d’expansion

Le Toronto FC n’aura finalement pas pu faire mieux que l’Impact en 2020. Après seulement un match éliminatoire, le parcours des Torontois a pris fin.

Le club s’est incliné mardi soir face au Nashville SC et Daniel Lovitz, l’ancien de l’Impact, par la marque de 1-0.

C’est en prolongation que le tout s’est réglé, à la 108e minute. Sur une belle montée de Hany Mukhtar, Daniel Rios vient compléter le jeu dans une cage déserte.

Il faut dire que Nashville avait marqué trois fois dans ce match avant ce but de la victoire, mais à chaque fois il y avait hors-jeu. Le Toronto FC n’a tout simplement pas bien joué mardi.

Nashville, bien organisé toute la soirée, a très peu donné de chance à son adversaire. C’est donc dire qu’il y aura un nouveau finaliste dans l’Est cette saison.

Philadelphie trébuche aussi

Après une saison régulière du tonnerre, les hommes de Jim Curtin semblaient voués à de belles choses cette saison. À domicile cette saison ils ont montré une fiche de 9-0-0, les menant au trophée du Supporters Shield.

Mais mardi soir ils ont eu l’air amorphes devant le Revolution de Bruce Arena.

Deux buts en 4 minutes des Revs (Adam Buksa 26e, Tajon Buchanan 30e) ont coulé l’Union. Malgré des changements à caractère offensif, jamais Philadelphie n’a été en mesure de revenir dans le match. Ça s’est terminé 2-0 à l’avantage de la Nouvelle-Angleterre.

Seattle, facilement, comme d’habitude...

Finalement, les champions en titre, les Sounders de Seattle n’ont fait qu’une bouchée du LAFC, l’emportant 3-1.

Los Angeles a obtenu une chance en or de revenir dans le match en première demie lorsqu’un penalty leur a été accordé, mais la star californienne Carlos Vela n’a pu convertir sa tentative.

Son tir en plein centre du filet a facilement été capté par le gardien Stefan Frei.

Pour Seattle les meilleurs ont été les meilleurs comme d’habitude. Nicolas Lodeiro a terminé le match avec un but et une passe, Raul Ruidiaz un but et deux passes et Jordan Morris, un but et une passe.

C’est la deuxième année de suite que Seattle élimine le LAFC.

Ne reste plus que huit équipes

La ronde quart-de-finale des séries de la MLS débute dimanche, alors que les Revs visitent Orlando et Nashville sera à Columbus.

Mardi Seattle reçoit Dallas et mercredi Minnesota visite Kansas City.