«Danault troisième centre, tu peux aspirer à une coupe Stanley» -Guillaume Latendresse

« J’aimerais mieux donner 1,5 million $ de plus à Phillip Danault que le 3,15 $, le 2,6 $ ou le 2,4 $ qu’on donne à Lehkonen, Armia, des gars comme ça. L’utilité de Danault dans l’équipe… Le million de plus que tu vas le payer, je serais prêt à le mettre sur lui plus que sur les autres parce que ce gars à un impact sur et hors de la patinoire. »