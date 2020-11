Diop n’a pas encore digéré la défaite face aux Revs

En attente pour l'entraînement

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’Impact de Montréal n’est présentement pas en préparation pour son prochain match en Ligue des champions, qui aura lieu dans trois semaines.

Le club avait obtenu une permission spéciale du gouvernement pour s’entrainer au Centre Nutrilait la semaine dernière avant son match éliminatoire face à la Nouvelle-Angleterre, mais cette exemption a expiré vendredi de la semaine dernière.

C’est donc dire que présentement le club est en attente et les joueurs sont à nouveau isolés, en quarantaine à la maison.

Selon ce qu’a appris le 98,5 Sports, l’Impact attend d’avoir des nouvelles à ce sujet, avant d’établir un plan pour la suite des choses.

« L’idéal aurait été d’étirer notre saison MLS le plus longtemps possible dans le but de garder la forme et éviter ceci, a expliqué le milieu Amar Sejdic. Mais là tout ça est derrière nous et nous devons vivre avec cette situation d’isolement. Ce n’est pas facile, les journées sont longues.»

Mais pendant combien de temps le club peut-il être patient? Ça fait déjà quatre jours que les joueurs sont inactifs. Ne pas permettre au groupe de s’entrainer pendant 14 jours pourrait sérieusement compromettre la préparation pour le match contre Olimpia.

Si l’Impact n’a pas de réponse d’ici la fin de la semaine, ne serait-il pas plus logique pour eux de tout de suite quitter pour la Floride, là où se jouera le tournoi de la Ligue des champions? En plus de pouvoir s’entrainer, les joueurs retrouveraient la chaleur. Un contraste avec le froid glacial et la surface congelée du Centre Nutrilait.

Mais cela voudrait encore dire une séparation pour les joueurs de leur famille qui pourrait durer jusqu’à trois semaines et demie. Le retour aussi à l’hôtel pour l’ensemble de l’équipe qui a déjà passé près de quatre mois cette année dans les valises.