Phillip Danault et le CH | «Il n’y a aucune négociation présentement»

Danault a avoué qu’il gère cela différemment d’il y a deux ans, alors qu’il se retrouvait dans la même situation.

« Je ne ferai pas la même erreur que j’ai faite il y a deux ans. Ça m’a joué dans la tête et j’ai changé ma façon de jouer. Aujourd’hui je sais qui je suis et où je m’en vais. Je me suis rendu compte que les émotions dans la business ça ne donne pas grand-chose.»

Le joueur de centre a aussi voulu remettre les pendules à l’heure concernant une citation d’il aurait lancé à la fin de la saison, concernant son rôle futur dans l’équipe.

« Ce que j’ai voulu dire, c’est que le jour où je vais accepter de progresser offensivement c’est le jour où je ne progresserai plus du tout. Je veux continuer d’être meilleur dans les deux sens de la patinoire. »

Danault s’est dit excité des acquisitions faites par le Canadien cet automne, en espérant bien sûr « qu’une saison aura bel et bien lieu. »

Le trophée Jean Béliveau

Danault a reçu le trophée Jean Béliveau mardi, décerné au joueur du Canadien qui s’est le plus impliqué dans la communauté.

« Je ne m’y attendais pas. J’essaie de m’impliquer le plus possible et de faire le plus de bien possible, mais on ne s’attend jamais à ce genre de prix. Jean était un très bon joueur, mais aussi une grande personne. Je suis honoré de recevoir cet honneur. Mais je n’ai pas fait ça tout seul, ma conjointe a fait beaucoup de travail dans l’ombre aussi. »

Danault est reconnu pour son implication dans le mouvement pour contrer l’intimidation faite aux jeunes, surtout dans les milieux scolaires.