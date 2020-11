Impact | Où était Victor Wanyama?

Maintenant que la poussière est retombée suite à la défaite de l’Impact vendredi soir en Nouvelle-Angleterre, on revient à la question que l’on se posait avant même le début du match: où était Victor Wanyama?

L’Impact a dû encore une fois habiller trois gardiens dans le but de se rendre aux 20 joueurs règlementaires. Plusieurs joueurs brillaient par leur absence dont le grand numéro 2.

Selon ce que l’on comprend, il n’a jamais pu revenir au pays suite à son passage en équipe nationale du Kenya.

Lorsque questionné à ce sujet avant le match de vendredi, Thierry Henry était à prendre avec des pincettes. Il n’avait pas vraiment envie d’en rajouter, au-delà de dire qu’il n’avait pas pu revenir.

D’ailleurs, Wanyama lui-même, avant le dernier match de la saison régulière avait été évasif quant à son voyage en Afrique.

Ce week-end, l’attaquant du Minnesota United Kei Kamara, Un Sierreléonais, a partagé une photo de lui dans un vol nolisé organisé par la MLS pour le rapatrier à temps pour le match de son équipe dimanche soir.

Même si Kamara n’a pas amorcé le match, il est entré comme substitut et a aidé son équipe à se qualifier pour les quarts de finale.

Kamara rentrait aussi d’Afrique. Mais si Kamara a pu être rapatrié par la MLS, pourquoi pas Wanyama?

Selon les dernières rumeurs, Wanyama et trois de ses coéquipiers auraient reçu des faux diagnostics positifs à la COVID-19. C’est ce que rapporte le Sporting News dans une histoire qui comporte plusieurs éléments nébuleux.

Ça fait maintenant plus d’une semaine que Wanyama a joué son dernier match en équipe nationale, et nous n’en savons pas plus.

La question maintenant, reviendra-t-il pour la Ligue des champions? Il y a encore du temps pour régler le dossier puisque le prochain match n’aura lieu que dans trois semaines, mais toute cette affaire a de quoi rendre perplexe.

Fait-il des pressions pour sortir de Montréal? Souffre-t-il vraiment du virus? N’a-t-il tout simplement pas le goût de revenir? Est-il aux prises avec un problème de politique du pays qui ne lui permet pas de revenir?

Impossible de savoir pour l’instant, car le club n’a pas partagé d’information à ce sujet.

Rappelons que des rumeurs avaient circulé le mois dernier à l’effet que l’Impact tentait de vendre Wanyama. Le milieu de terrain avait nié ces informations.

Olimpia en feu

En parlant de la Ligue des champions, le prochain adversaire de l’Impact, le CD Olimpia, champion du Honduras, fait flèche de tout bois par les temps qui courent.

Les joueurs ont remporté leur dernière rencontre ce week-end 5-0 face au CD Real Sociedad. Leur fiche depuis la reprise des activités: 7 victoires, 0 défaite et 4 matchs nuls!

Olimpia doit jouer trois autres matchs d’ici le rendez-vous avec Montréal, tandis que l’Impact sera en congé et devra tenter de garder la forme.

On vous rappelle que l’Impact doit battre Olimpia par deux buts ou plus pour passer au prochain tour. Une victoire à haut pointage par un but fonctionnerait aussi.

Le match entre l’Impact et Olimpia sera diffusé sur l'ensemble de nos plateformes. Il aura lieu le 15 ou le 16 décembre prochain.