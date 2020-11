Après 30 ans de carrière, le multiple champion du monde de la lutte tirera sa révérence à la WWE, dimanche, lors des Survivor Series.

Sept fois champion du monde de lutte en solo, six fois champion du monde par équipe de la WWE et détenteur du record de victoires à WrestleMania, la mégavedette Mark William Calaway, alias The Undertaker, fera ses adieux.

Superstar du milieu, il est l’un des lutteurs les plus emblématiques de l'histoire de la WWE.