Le Canadien transformé de Marc Bergevin | «On a vu un réajustement de ses priorités» -Marc-Antoine Godin

N’empêche, les résultats sont de l’ordre du jour et de la nuit.

« En avril, on a demandé : « Est-ce que vous considérez le Canadien, comme il est constitué présentement, comme une équipe digne des séries éliminatoires? » Presque le deux-tiers des amateurs, 62 % avait dit non. Aujourd’hui, sept mois plus tard, on pose cette question et il y a 95 pour cent des gens qui disent : « Oui, on considère que le Canadien va être une équipe de séries pour 2020-2021. » Plus de 1500 personnes ont répondu. »

Nul doute que les bonnes performances de l’équipe durant les séries et les acquisitions du directeur général Marc Bergevin ont modifié la perception de l’équipe.

Marc-Antoine Godin croit que les acquisitions sont dues à une modification de stratégie de Bergevin.

« Marc Bergevin n’a jamais cru aux fenêtres d’opportunités. Il nous a répété tellement souvent qu’en séries, tout pouvait arriver. Il pensait beaucoup en fonction de l’avenir.