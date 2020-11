Saison MLS terminée | «Les joueurs se sont battus jusqu'au bout» -Thierry Henry

« Ils ont eu des crampes. On est revenu au score. On aurait pu mieux gérer des contres. Prendre un but comme ça à la dernière seconde du match, c’est vraiment difficile, mais New England était vraiment en train de pousser.

« Sur l’envie, je n’ai rien à dire à mon équipe. Au contraire, je suis fier d’eux. Malheureusement, on n’a pas pu gagner ce match. Je suis vraiment fier de mon équipe et surtout de la saison, sur le plan émotionnel. Tout ce qu’on a pu vivre… On voulait gagner et aller loin, mais ça n’a pas été le cas. »