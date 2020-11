Match de barrage | Ça passe ou ça casse pour l'Impact

L'impact de Montréal dispute ce soir son match de barrage face au Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Comme le veut l'adage: ça passe ou ça casse.

L'entraîneur Thierry Henry a confirmé son 11 partant qui est grandement modifié en raison de la suspension à Samuel Piette et de l'absence de Victor Wanyama, qui n'a pu revenir à temps du Kenya.

Clément Diop est devant le filet. les défenseurs sont Zachary Brault-Guillard, Luis Binks, Rudy Camacho et Jorge Corrales. On retrouve Emmanuel Maciel, Rod Fanni, Amar Sejdic comme milieux de terrain, tandis que les attaquants sont Bojan, Romell Quioto et Anthony Jackson-Hamel.

