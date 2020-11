Match éliminatoire contre le Revolution | Alignement partant probable pour l’Impact

Grâce aux dernières informations partagées par l’Impact de Montréal, jeudi, on peut commencer avoir une idée du 11 partant de l’équipe pour le match éliminatoire contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, vendredi soir.

À moins que l’entraineur Thierry Henry ait voulu volontairement brouiller les cartes, on connaît le nom de plusieurs joueurs de la formation partante.

Étant donné que Steeven Saba et Shamit Shome ne sont pas à 100%, selon les dires de leur entraîneur, on peut imaginer que les candidats pour remplacer Samuel Piette et Victor Wanyama en milieu de terrain seront Rudy Camacho, Joël Waterman et Emanuel Maciel.

Au niveau du poste de défenseur latéral gauche, Jorge Corrales est normalement l’homme désigné par Thierry Henry, faute de mieux. Mais, le jeune Mustafa Kizza en a mis plein la vue aux observateurs en seulement 20 minutes, lors du dernier match de la saison.

En a-t-il déjà suffisamment fait pour déloger Corrales à son poste de rôle de partant? C’est possible.

En attaque, il serait surprenant de voir des changements dans le tiers offensif : Anthony Jackson-Hamel, Romell Quioto, Bojan Krkic et Amar Sejdic ont bombardé la cage adverse la semaine dernière.

Voici donc à quoi pourrait ressembler la formation partante de l’Impact ce soir.