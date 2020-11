Un paquet d’absents chez l’Impact face au Revolution

Même si l’Impact est rentré à Montréal après le dernier match et a obtenu la permission de s’entraîner ici, les nouvelles sur l’état des troupes ne sont pas bonnes.

On sait déjà que Samuel Piette n’y sera pas demain à cause de sa suspension, voilà que l’entraîneur Thierry Henry a confirmé le milieu de terrain Victor Wanyama est toujours au Kenya et qu'il ratera donc lui aussi le duel face au Revolution.