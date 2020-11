La carrière de Ballou peut-elle être sauvée?

Lors d’un récent point de presse, Henry a indiqué que Ballou devait décider quel genre de carrière il désirait avoir et qu’il devait agir en conséquence. En entrevue au 98.5 Sports, l’assistant-entraîneur Patrice Bernier a récemment prôné la patience avec le jeune homme.

Mais une chose est certaine, il a encore une fois raté son coup cette année. Malgré un talent pur, dont la grande majorité des autres joueurs de l’Impact ne peuvent que rêver d’avoir, il est incapable de convaincre l’entraîneur de son utilité dans l’alignement.

Après vérification, Ballou doit être protégé par l’Impact le mois prochain lors du repêchage d’expansion, si le club ne veut pas risquer de le perdre aux mains de la nouvelle équipe d’Austin. Et présentement, si on regarde la liste des joueurs, il est loin d’être certain que le club le mettra à l’abri.

Ballou possède une autre année de contrat garanti en 2021, ensuite le club possède des années options à son contrat. Quel est donc l’avenir de Ballou chez l’Impact? Serait-il mieux pour lui d’être prêté à une équipe de la CPL l’an prochain avec une garantie qu’il jouera un maximum de matchs possibles?