Salaires différés | Certains propriétaires de la LNH manqueraient de liquidités

Selon diverses sources, les dirigeants de la Ligue nationale de hockey demanderaient aux joueurs du circuit Bettman de reporter 13 pour cent de leur salaire de la prochaine saison avant de reprendre les activités en début de l’année 2021.

Lors de la convention collective signée l’été dernier, les membres de l’Association des joueurs ont accepté de mettre 20 % de leur salaire de la prochaine saison – celle qu’on s’apprête à disputer – en fiducie.

De plus, 10 % de leur salaire sera versé sur une période de trois ans, sans intérêts.

Or, selon les informations qui circulent au Canada et aux États-Unis dans divers médias, les propriétaires auraient demandé qu’une somme supplémentaire de 13 % soit étalée sur trois ans. Les joueurs ne toucheraient donc qu’un peu plus de 60 % de leur salaire durant la prochaine saison.

En compagnie de l’animatrice Marie-Claude Lavallée, Philippe Cantin et Martin McGuire analysent la situation.

« On travaille actuellement sur des scénarios de retour au jeu de 48 matchs, minimum, et de 60 matchs, maximum » souligne Martin McGuire.