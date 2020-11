Saison qui débuterait le 1er janvier | Le temps presse dans la LNH

La LNH désire toujours débuter la prochaine saison le 1er janvier prochain, selon le commissaire Gary Bettman. Mais plusieurs points doivent être réglés.

Il faut s'entendre avec les joueurs, s'entendre sur la procédure entourant la pandémie, sur la durée et le format du calendrier. Il faut aussi laisser du temps aux joueurs pour qu'ils puissent respecter la quarantaine à leur retour au pays. Sans oublier la tenue d'un camp d'entraînement.

Selon Sportsnet, la LNH aurait récemment demandé aux joueurs un report de 13% de leur salaire. Ce qui veut donc dire que les joueurs n’encaisseraient que 62% de leur paye, car les joueurs avaient déjà accepté de faire des concessions en ce sens en juillet dernier.

Par contre, la notion des salaires payés au prorata serait éliminée. Les joueurs auraient reçu cette nouvelle avec scepticisme, selon le réseau.

Une fois cela réglé, il faudra mettre sur pied une véritable procédure pour contrer la COVID, maintenant que les équipes devront voyager d’un marché à un autre. On ne parle plus ici de bulles. La division toute canadienne demeure dans le projet.

Ensuite, il faut bâtir un calendrier qui ne sera pas trop éreintant pour les joueurs. On parle d’un possible calendrier de 60 matchs, dans lequel on jouerait souvent deux soirs de suite contre la même équipe dans la même ville. Les séries débuteraient en mai.

Finalement, les joueurs entrant au pays devront d’abord respecter une quarantaine de 14 jours avant de reprendre l’entrainement. Il faut prévoir un camp d’entraînement d’au moins deux semaines.

Est-ce possible de tout mettre cela sur pied en plus ou moins 40 jours?