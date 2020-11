« J’ai quitté Montréal le cœur déchiré » -Saphir Taïder

Bojan et Taïder, deux joueurs qui voulaient mener le jeu

Le directeur technique de l’Impact Olivier Renard a indiqué la semaine dernière lors de plusieurs entrevues que Taïder et Bojan se marchaient un peu sur les pieds, désirant jouer un peu le même rôle. Taïder n’est pas en désaccord avec cette affirmation.

« Ce n’est pas faux. Moi, j’étais heureux de jouer en 10, ça fonctionnait bien pour moi. J’aime me projeter vers l’avant. Je n’aurais pas été heureux de jouer seulement en 6 et me contenter de faire des passes. Je ne trouvais pas que ça maximisait mes attributs. »

Le bonheur de Taïder, n’était pas celui de Bojan.

« Mais ça laissait Bojan sur l’aile gauche et je vais être franc en disant que tu n’obtiendras jamais le maximum de lui près de la ligne de touche. Bojan et moi nous sommes de bons amis, nous en parlions souvent. On garde encore le contact aujourd’hui et je vois clairement qu’il est plus heureux maintenant. Il joue plus librement et on voit les résultats. »

D’ailleurs, pour Taïder, il serait important pour l’Impact de garder Bojan à Montréal au-delà de cette saison.

« Pour moi, il serait important de garder des joueurs comme Bojan, Romell Quioto et aussi Rudy Camacho pour l’an prochain si le club veut tenter d’avancer. Rudy a peut-être commis quelques erreurs cette saison, mais c’est un joueur très intelligent. Mais je sais que ce ne sera pas facile de garder tout le monde. »

Taïder est convaincu que la situation incertaine des équipes canadiennes nuira. Ce sera plus difficile d’attirer de bons joueurs et de retenir ceux qui y sont déjà.

« Faut commencer tout d’abord avec le coach, Henry. Il n’a pas vu sa famille depuis presque un an. Et pour les joueurs, à un moment donné, tu décroches. Après deux semaines dans un hôtel, c’est difficile de garder le focus. Mais il faut tenter de garder le noyau ensemble. Quand on regarde Toronto, on ne peut pas comparer les deux clubs. Tout au long de mon passage à Montréal, il y avait 10, 12, 13 joueurs par saison qui partaient et arrivaient. Ça prend plus de stabilité. »

Piette, le prochain capitaine?

Pendant l’absence du capitaine Jukka Raitala récemment, c’est Samuel Piette qui joue le rôle de capitaine de l’équipe. Raitala n’a d’ailleurs pas de contrat pour 2021 et s’il ne revient pas, il faudra choisir un nouveau joueur pour porter le brassard.