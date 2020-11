Chef de mission en 2022 | «J'espère que je peux aider les athlètes» -Catriona Le May Doan

« Ils ont vu comment les athlètes des jeux d’été, de Tokyo, ont réagi. Parce que ça sera un an plus tard. Mais pour les athlètes d’hiver, en novembre, ils devraient être en Europe ou en Asie. Pour eux, c’est très différent et on doit agir. On doit ajuster. J’espère que je peux aider les athlètes à faire leur préparation à ce moment. »