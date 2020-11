Le Canadien à l'entraînement | «La pédale n'est pas au plancher» -Patrick Delisle-Houde

Une saison écoutée et compressée au niveau du calendrier amènera son lot de contraintes.

«Nous savons que ce sera chargé, mais nous allons avoir recours aux données et devoir s'ajuster parce que nous pourrions moins voyager, ce qui influencera notre travail avec les joueurs.»

KK en forme

Jesperi Kotkaniemi a présenté des performances encourageant en series éliminatoires.

« Well Done KK... Il a pris de la maturité avec notre club école. Joel Bouchard et son équipe l'on bien entouré et son préparateur physique en Finlande a fait du bon boulot. »

Delisle-Houde estime aussi que Jake Allen permettra à Carey Price de mieux récupérer entre les matchs et de travailler en gymnase pour prévenir les blessures et optimiser ses besoins sur la glace.