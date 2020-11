« Souffrir toute une saison pour cinq minutes de joie » -Thierry Henry

Même si la campagne a été pénible, si l’Impact connait une bonne fin de saison et lève une coupe, que ce soit celle de la MLS ou celle de la Ligue des champions, ça en aura valu la peine.

« C’est une année complète de souffrance pour espérer cinq minutes de bonheur, le moment où on soulève le trophée. Si on arrive à faire un bon bout de chemin, au moins on pourra dire que l’on n’a pas tout fait ça pour rien. »

L’avenir d’Henry à Montréal

Thierry Henry semble avoir le goût de revenir à Montréal en 2021. Il n’a pas voulu promettre qu’il serait de retour, surtout avec un avenir incertain dû à la pandémie, mais il a tenu à tout de même donner son opinion.

« Si ce n’était que de moi, je resterais pour toujours. Je suis heureux ici. Mais ça dépend aussi souvent des résultats. Un entraîneur est toujours responsable des résultats. Mais j’ai envie de travailler fort, tous les jours, toutes les semaines tous les ans. Tant que je serai ici, je me donnerai à fond pour le club. »

