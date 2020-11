L’Impact ne fera pas long feu, selon les preneurs aux livres

Si on se fie aux preneurs aux livres, l’Impact a peu de chances de remporter la MLS Cup.

C’est logique, l’Impact, ainsi que trois autres équipes de la MLS, doivent jouer un match suicide vendredi avant d’entrer officiellement en huitième de finale.

Mais selon www.sportsbettingdime.com, l’Impact est négligé à 200 pour 1, tout comme l’Inter de Miami. C’est donc dire qu’un pari de 10$ rapporterait jusqu’à 2000$ au gagnant. Ils forment les deux équipes les plus négligées selon les experts du pari sportif.

Ce qui est surprenant par contre c’est que Nashville (125 pour 1) et New England (75 pour 1), qui doivent aussi jouer le match de barrage se retrouvent dans même plus favorisés.

C’est l’Union de Philadelphie, qui a récolté le plus de points en saison régulière, qui est établi favori à 3,5 pour 1.

Un autre site de preneurs aux livres, www.oddsshark.com, partage l’avis de son compétiteur, offrant aussi du 200 pour 1 à l’Impact, mais Miami est coté à 150 pour 1. De leur côté, les champions en titre, les Sounders de Seattle sont toujours les favoris à 4,5 pour 1, et les finalistes, le Toronto FC sont deuxièmes à 5,5 pour 1.