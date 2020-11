San Lorenzo | Un premier but et tout un match de Piatti

Ça faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu de nouvelles de l’ancienne vedette de l’Impact, Ignacio Piatti. Nacho, on s'en souvient, avait quitté le Bleu-Blanc-Noir l’hiver dernier pour se joindre à l’équipe de San Lorenzo en Argentine.

Il avait joué quelques minutes au printemps avant la première vague de COVID-19, mais il n’avait pas trouvé le fond du filet.

Ce n’est que depuis quelques semaines que le Championnat d'Argentine a relancé ses activités. Et ce samedi, lors d’un match entre San Lorenzo et Aldosivi, qui a été remporté 4-1 par le club de Piatti, l’ancien de l’Impact a finalement fait bouger les cordages à la 24e minute.

C’était son premier but à San Lorenzo, premier but en 2020 et premier but depuis la saison dernière avec l’Impact dans la MLS.

>>>>>Cliquez ici pour voir son but à 0:50

Mais Piatti n’a pas fait que marquer, en fait, il a participé aux quatre buts de son équipe.

Piatti avait aussi préparé le premier but de son équipe, servant un superbe centre dans la surface sur un coup franc, qui trouve son coéquipier Federico Gattoni, qui complète le jeu.

Cinq minutes après son propre but, Piatti lance un ballon en profondeur près de la surface qui force le gardien à sortir du rectangle, menant au troisième but des siens, celui de Mariano Peralta Bauer.

Finalement, Piatti est aussi à l’origine du quatrième but des siens, alors qu’il refile le ballon à un coéquipier près de la surface, et une menace à quatre attaquants mène au dernier but de l’équipe.

Contrairement au rôle d’allier gauche qu’il jouait à Montréal, dans ce match pour San Lorenzo, Piatti patrouillait le franc droit. Et il s’en est très bien tiré. De quoi rappeler de bons souvenirs aux fans de l’Impact.

Le prochain match pour San Lorenzo aura lieu dimanche face à Argentino Juniors.