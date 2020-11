Anthony Jackson-Hamel, le « joker » de Thierry Henry

On se demandait bien ce que pouvait apporter Jackson sur la longueur d’un match, lui qui n’avait pas débuté une rencontre depuis le début de la première vague de la pandémie.

Mais, finalement, Jackson a trouvé le moyen de disputer un très bon match. Bojan Krkic, Romell Quioto et lui ont fait la vie dure à la défensive de United qui en avait plein les culottes à tous les surveiller.

Le trio a terminé la rencontre avec rien de moins que 13 tirs, dont trois qui appartenaient à Jackson. Le Québécois a été une épine dans le pied de ses adversaires lors des 71 minutes qu’il a disputées. Il a tout fait dans la surface adverse sauf marquer. C’était beau de les voir aller ensemble. Enfin un trio menaçant dans le dernier tiers chez l’Impact! C’était peut-être le meilleur match de l’Impact au niveau de l’effort offensif cette saison.

C’est à se demander, quel genre d’année aurait connue l’Impact si Jackson avait été en santé et apte à disputer la majorité des rencontres cette saison?

Peu d’options en attaque

Malheureusement pour l’Impact cette saison, les joueurs dont le travail est de créer des buts n’ont pas été à la hauteur. Saphir Taïder a été vendu, Maxi Urruti est resté décevant et Lassi Lappalaienen et Orji Okwonkwo ont trop souvent été blessés.

Pour sa part, Mason Toye a mis du temps à mettre la machine en marche et Ballou s’est sorti lui-même de l’alignement.

La porte est donc grande ouverte pour Jackson. S’il continue de performer ainsi, il demeurera dans l’alignement partant. Henry ne pourra plus s’en passer. Et le moment est bien choisi pour lui. Les séries débutent et c’est là que les réflecteurs brillent.

Un avenir incertain

Jackson joue bien plus que sa place dans le onze partant présentement, il joue son avenir avec l’équipe. N’ayant disputé que sept matchs cette saison, il a surement semé le doute dans la tête de ses dirigeants.

L’Impact devrait-il enclencher son année d’option pour 2021? Les dirigeants devraient-ils le protéger lors du prochain repêchage d’expansion?

Voici ce qu’avait dit Olivier Renard lorsqu’il avait offert au Québécois cette prolongation de contrat.

« Nous sommes contents qu'Anthony, un joueur d'ici qui a déjà joué plusieurs saisons en MLS, soit de retour avec l'Impact. Nous avons eu de bonnes discussions avec lui et il accepte le projet qu'on lui a proposé. Il sait quoi faire pour que ce nouvel accord soit bénéfique autant pour lui que pour le club. »

Malheureusement pour Jackson, nos craintes se sont confirmées, il a énormément de difficulté à demeurer en santé.

Dans l’ensemble, pour cette année sa production a été insuffisante. Il n’a pas touché la cible une seule fois.