Dustin Johnson, le nouveau maître

Dustin Johnson a mené le Tournoi des Maîtres d'un bout à l'autre avant de l'emporter à -20, un record, dimanche,sur les allées du parcours d'Auguata en Géorgie.

Pour Johnson, il s'agissait d'un deuxième titre majeur après celui de l'Omnium des États-Unis en 2016.

« Quand on faisait des paris quand on était enfants, c'était toujours des putts ou des approches pour gagner le Masters. D'autant plus que j'ai grandi si près d'ici, à une heure de route. En grandissant, c'était notre but ultime », a admis le vainqueur en essuyant une larme.

Johnson a reçu le veston vert des mains du champion de l'an dernier, Tiger Woods, qui s'est écroulé après avoir rapporté un score de 10 au trou numéro 12, une normale 3.