Grand Prix de Turquie | Hamilton plus que parfait

Pour une fois, il n’y avait aucune Mercedes sur les deux premières lignes de départ. Mieux encore, comme lors des qualifications la veille, il avait de nouveau plu en matinée et le départ allait être donné sur une piste mouillée. Tous les ingrédients étaient réunis pour une course avec rebondissements. Et peut-être même un improbable vainqueur : Stroll, Pérez ou encore Albon…

Le vainqueur n’est pas un de ceux-là, mais il n’a pas été non plus celui qu’on attendait. Du moins, pas pour ce Grand Prix. Même si Lance Stroll avait obtenu une superbe pole position la veille – sa première en carrière -, c’est celui qui partait à côté de lui en première ligne qui faisait office de favori : Max Verstappen est un surdoué et il a, par le passé, fait l’étalage de sa maestria sous la pluie. Et pourtant, c’est encore Lewis Hamilton qui a gagné. Pourquoi ? Parce qu’il est le meilleur, tout simplement.

Évidemment, ses dénigreurs, haters et autres négationnistes, aveuglés par leur mauvaise foi (et jamais à court d’imagination), trouveront une nouvelle façon de minimiser son exploit. Leur rengaine habituelle n’a beau pas tenir la route, ils la servent à chaque fois et vont encore la répéter : « il conduit une Mercedes, n’importe qui gagnerait dans cette voiture ». Mais, ils se gardent bien d’oublier que les plus grands, de Fangio à Schumacher, n’ont pas gagné de championnats avec des montures de milieu de grille; tout comme ils oublient de mentionner que Lewis Hamilton lamine son coéquipier, Valtteri Bottas, saison après saison. En Turquie, il a même terminé avec un tour d’avance sur lui !

Encore une fois, il y avait lui, et les autres. Ils ont été plusieurs à briller pendant cette course : Stroll, Pérez, Leclerc, Vettel, Sainz, Albon… Mais, le Britannique était juste trop fort. Pérez, pour un, a disputé une course parfaite. Mais Hamilton a été Hamilton, c’est-à-dire plus que parfait.