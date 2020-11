Retour au jeu de la LNH | «Ça me surprendrait que ça fonctionne pour le 1er janvier» -Antoine Roussel

Tout le monde sait que les joueurs vont devoir tenir un camp préparatoire de deux ou trois semaines, ce qui complique les choses pour les joueurs américains et européens qui évoluent au sein des équipes canadiennes.

Mais il y a un autre « problème ».

« C’est Noël. Tant qu’à commencer le 1er janvier et à faire des tests physiques le 24 décembre. C’est plate, mais Noël, c’est une fois par année. Si on repoussait d’une ou deux semaines, ça permettrait juste aux gars de repartir sur de bonnes bases et d’arriver motivés. Là, on est à la maison, mais quand ça va repartir cette situation-là, nos enfants, on ne les verra pas beaucoup. »

Sacrifices financiers

Les joueurs ont fait quelques sacrifices pour le retour au jeu l’été dernier. Pourrait-il y en avoir d’autres? Au moment où l’on se parle, on ignore encore le nombre de matchs qui seront disputés, ce qui pourrait avoir une incidence sur le revenu des joueurs.