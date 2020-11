Tournoi des Maîtres | Dustin Johnson se forge une avance de quatre coups

L'Américain Dustin Johnson a remis une carte de 65, sept coups sous la normale, samedi, et il a pris la tête du classement provisoire au terme de la troisième ronde du Tournoi des Maîtres.

À la suite d'un premier neuf exceptionnel ponctué d'un aigle et de trois oiselets, Johnson a désormais 200 coups à sa fiche, soit 16 sous la normale après trois jours de compétition.

Le Coréen Sungjae Im (68), Le Mexicain Abraham Ancer (69) et l'Australien Cameron Smith (69) accusent quatre coups de retard sur Jonshon, à 204.

Après un parcours de 67, le Sud-Africain Dylan Fritelli occcupe seul le cinquième rang à 205. L'Américain Justin Thomas (71) le suit à 206.

À 207, soit à sept coups du meneur, se point le trio formé de L'Américain Patrick Reed (71), de l'Espagnol Jon Rahm (72) et du Columbien Sebastian Munoz (69).

Un coup plus loin, on retrouve l'Irlandais du Nord Rory McIlory (67), l'Américain Brooks Koepka (69), l'Anglais Tommy Fleetwood (71) et Hideki Matsuyama (72).

Si Johnson s'effondre dimanche, tous ces golfeurs sont des prétendants au tiitre. Si Johnson joue dans sa moyenne habituelle, seuls les trois ou quatre premeirs derrière lui auront une réele chance.

Tiger Woods n'a pu faire mieux que 72 et il est à 11 coups de Johnson, à 211. Il ne remportera pas son sixième veston vert.

Favori de presque tous les analystes avant le début du tournoi, Bryson DeChambeau (69) n'est plus dans le coup avec sa fiche de 213.