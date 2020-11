Une situation complexe pour l'Impact en décembre

Étant donné la pandémie, la saison 2020 de la MLS se conclura officiellement le 12 décembre avec l’attribution de la MLS Cup. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, la Ligue des champions se complètera entre le 15 et 22 décembre.

C’est alors que prendra officiellement fin de la saison folle de l’Impact.

Le problème, c’est que pour la MLS, la saison se termine le 12 et les processus contractuels de joueurs mis en place par la ligue se mettent en branle à ce moment.

Par exemple, le jour suivant l’élimination d’une équipe, cette dernière doit dévoiler publiquement les noms des joueurs dont les options pour la saison suivante sont enclenchées.

Comment se sentira un joueur dont l’option n’a pas été retenue et qui doit maintenant tout donner pour son club en Ligue des champions, sachant que l’équipe le laisse partir?

Le 13 décembre, il y aura aussi une fenêtre de quatre heures durant laquelle les équipes peuvent transiger.

Le 15 décembre, jour de la relance de la Ligue des champions, la MLS prévoit procéder à son repêchage d’expansion. Comment se sentiront les joueurs qui n’ont pas été protégés?

Qu’arrive-t-il à un joueur qui est repêché par la formation d'Austin quelques heures avant le match? Joue-t-il, ou s’en va-t-il chez lui?

Selon des gens bien branchés à la MLS, la ligue songe permettre à ces joueurs de compléter le tournoi continental avec leur équipe actuelle, avant de rejoindre leur nouveau club. Une situation des plus bizarres qui risque fortement de jouer sur la motivation de l’athlète.

Ensuite, le 16 décembre, c’est là où les équipes placent des joueurs au ballotage. Encore là, imaginez l’humeur dans le vestiaire à Orlando, alors que l’avenir des joueurs se joue en plein tournoi.

Finalement, le marché des joueurs autonomes ouvre ses portes aussi le 16 décembre, plus tard en après-midi. Des joueurs libres de contrat chez l’Impact pourraient techniquement signer ailleurs, alors qu’ils jouent leur survie dans la compétition.

Non ce n’est pas une situation idéale pour l’Impact et les trois autres clubs de la MLS impliqués dans le tournoi. Il faudra y aller avec doigté et délicatesse du côté de l’Impact, pour garder tout le monde concentré, malgré les nombreuses distractions personnelles.

Mais qu’aurait été 2020 sans un mois de décembre lui aussi des plus bizarres?

Note: La MLS a annoncé vendredi que le plan était de débuter la saison 2021 dès le début mars. C'est donc dire que si l'Impact se rend au bout de la Ligue des champions le 22 décembre, ils n'auront qu'un petit mois de pause avant l'ouverture des camps d'entrainement.