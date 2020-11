Ligue nationale | Les différents scénarios à l'étude pour le retour au jeu

La prochaine saison de la Ligue nationale de hockey pourrait-elle se conclure avec une remise de la coupe Stanley au mois de juillet? C’est l’un des scénarios à l’étude entre les membres de l’Association des joueurs et les propriétaires d’équipes.

En conversation avec Mario Langlois, Martin McGuire évoque les trois options les plus probables qui sont présentement sur la table.

Première certitude : il y aura une conférence ou une division regroupant uniquement les sept formations canadiennes (Montréal, Toronto, Ottawa, Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver).

« Dans un des scénarios, il pourrait y avoir trois conférences et huit divisions », explique McGuire.

« Dans une de ces conférences, on retrouve les sept équipes canadiennes. Le Canadien se retrouverait dans une division canadienne Est (avec Toronto et Ottawa), tandis que Calgary, Edmonton, Vancouver et Winnipeg seraient dans une division Ouest.