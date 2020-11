Tournoi des Maîtres | Tiger Woods parmi les meneurs

Au terme de la première journée du tournoi des Maîtres version automnale, Tiger Woods a trouvé le moyen de se retrouver parmi les meilleurs.

Woods a remis une carte de 68, quatre coups sous la normale, ce qui le laisse trois coups derrière le meneur, Paul Casey (65). Webb Simpson et Xander Schauffele sont à égalité à 67.

Woods a réussi des oiselets au premier trou, puis aux 13e, 15e et 16e trous. Il a inscrit la normale sur les 14 autres trous. Réputé pour ses lents départs, c’est la première fois depuis 2008 que Woods ne commettait pas un seul boguey lors de la première ronde du tournoi des Maîtres.

Woods a joué d’abord le deuxième neuf, puis le premier.

« Ça s’est bien passé, mes fers marchaient bien et mes coups roulés aussi, a-t-il raconté à ESPN après sa ronde. Je ne pouvais pas en demander beaucoup plus. J’aurais aimé faire quelques roulés de plus, mais bon. Lorsque j’ai commencé ce matin, les verts étaient lents. Mais plus la journée a avancé, plus ils étaient mous. Il faut savoir en profiter. Je n’ai rien fait de mauvais aujourd’hui, alors je m’en réjouis. »

Le Tigre est à la recherche d’un deuxième titre d'affilée et d'un sixième à Augusta National, ce qui lui permettrait d'égaler le record de Jack Nicklaus. Il avait aussi gagné le tournoi lors de deux années consécutives en 2001 et 2002.

« J’ai pensé à un moment donné qu’on ne jouerait pas ce tournoi, alors on se considère chanceux d’être là. C’est bizarre, sans spectateurs. Des fois, on doit demander aux caméramans s’ils ont vu où notre balle est tombée, car on ne sait tout simplement pas. Mais c’est mieux que rien. »

La journée a été retardée quelque peu ce matin à cause de la pluie. Plusieurs golfeurs, dont le numéro 1 mondial Dustin Johnson, ont dû commencer en retard et ils devront rattraper le temps perdu, vendredi.