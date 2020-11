Mustafa Kizza, un impact immédiat

Kizza a expliqué qu’Olivier Renard le suivait depuis déjà un bon bout de temps et tentait depuis quelques années de faire son acquisition.

Il admet que les derniers mois ont été très difficiles. Il n’a pas joué depuis six mois et s’est entrainé en solitaire pour garder la forme, malgré cela il a réussi à contribuer dans le match le plus important de l’année.

« C’est sûr que ça m’a donné de la confiance de voir que l’entraineur allait tout de suite m’utiliser. C’était mon premier match et j’étais très excité d’y participer. »

17 minutes après son entrée dans la rencontre, Kizza monte avec le ballon sur le flanc gauche et place un ballon aux abords de la surface, un geste qui mène au but de la victoire pour l’Impact.

Mais comment Kizza a-t-il bien pu si bien lire la course de Mason Toye et où il désirait avoir le ballon? Toye est le genre d’attaquant qui désire des passes en profondeur et non dans les pieds, mais il fallait le savoir.

« On s’entraine ensemble depuis trois jours et j’ai vu son intention de courir, il me l’a montré. Alors je savais que je devais tenter de lui donner. C’est sûr que lorsque j’ai vu le ballon entrer dans le filet j’étais vraiment heureux, car je savais à quel point c’était un moment important pour l’équipe. »

Si l’entrée en scène de Kizza a été surprenante, même en tant que substitut, on se pose maintenant la question à savoir s’il pourrait dès la semaine prochaine percer l’alignement partant.

« Ce n’est pas à moi de décider si je devrais débuter le prochain match. Mais une chose est certaine, je vais tout laisser sur le terrain à l’entrainement pour me donner les meilleures chances d’être prêt pour vendredi. »

Même si l'échantillon pour évaluer le style du joueur est très petit, Kizza a confirmé qu’il fallait s’attendre à le voir jouer ce style offensif souvent, lui qui se dit un défenseur qui adore appuyer l’attaque.